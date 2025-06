Frey e il "caso" Acerbi: "Un episodio come il suo l'ho vissuto con la Francia a Euro2008"

L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato a Sky Sport a margine del Festival della Serie A, in corso di svolgimento in questi giorni a Parma: "Un caso come quello di Acerbi l'ho vissuto con la Francia, dopo Euro 2008 ho deciso di abbandonare la Nazionale. Una decisione che pesa, è il sogno di ogni bambino, ma ci sono delle dinamiche per cui per il bene di tutti devi poter fare un passo indietro. Acerbi ha fatto una scelta sensata e la rispetto, ha detto che non vuole essere convocato con questo tecnico.

Ma non che lasciava. Se cambia il tecnico e lui avrà forze ed energie, credo sarà a disposizione. Ne sono convinto".