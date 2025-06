Ribery ancora contro Cristiano Ronaldo per il Pallone d'Oro: "Quindi basta la Champions?"

In queste ore hanno fatto molto discutere le parole di Franck Ribery all'indirizzo di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse francese, ex Fiorentina, in una Storia su Instagram ha infatti replicato a una dichiarazione del portoghese sul Pallone d'Oro, premio che Ribery rivendica ancora dal 2013, edizione che andò al lusitano, allora del Real Madrid, nonostante l'ex Bayern quell'anno avesse vinto da assoluto protagonista tutto, anche la Champions League. Nel corso della conferenza stampa che precede la finale di Nations League contro la Spagna, infatti, Ronaldo ha parlato così del Pallone d'Oro: "I premi individuali hanno perso un po' del loro valore. Non posso dire nulla su chi dovrebbe vincere. Secondo me, chi si distingue e vince la Champions League dovrebbe vincere. Ma non c'è unanimità. Non credo molto nei premi individuali perché so cosa succede dietro le quinte. Lamine potrebbe vincere, come Dembélé o Vitinha, altri giocatori emergenti... Ma i premi individuali sono irrilevanti".

Così, memore di quel famigerato 2013, Ribery ha deciso di rispondere con una frase appunto sui social: "Quindi per vincere il Pallone d'Oro è necessario vincere la Champions League?". Una presa di posizione che l'ex viola aveva già manifestato anni fa, quando parlò in un'intervista a Canal Plus: "È stato un episodio difficile, incomprensibile. Vinsi tutti i trofei, non avrei potuto fare di più. Per me fu come un furto, un'ingiustizia". A distanza di tanti anni, Ribery continua a rivendicare quel Pallone d'Oro 2013.