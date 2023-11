CABRAL, Il suo Benfica è aritmeticamente fuori dalla CL

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita senza storia all'Anoeta fra Real Sociedad e Benfica, nel girone che comprende anche l'Inter. 3-1 per i baschi e risultato eloquente circa la differenza di valori in campo. Reti arrivate nei primi 21' grazie a Merino, Oyarzabal e Barrenetxea. Per quanto riguarda l'ex attaccante della Fiorentina Arthur Cabral è uscito al 64' dopo una deludente prestazione. Con questa sconfitta il Benfica è aritmeticamente fuori dalla Champions League.