CABRAL, Il Benfica cerca acquirenti in Brasile per cederlo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come riportato da Record, il Benfica starebbe valutando seriamente la cessione dell'ex Viola Arthur Cabral. Arrivato nell'estate del 2023 dalla Fiorentina per una cifra superiore ai 20 milioni di euro, l'attaccante non è mai riuscito a lasciare il segno con la squadra portoghese. Per questo motivo, il club starebbe cercando acquirenti per una possibile cessione già nel mercato di gennaio. Tra le squadre interessate al giocatore, si legge, ci sarebbe il Flamengo, pronto a riportare Cabral in Sudamerica.