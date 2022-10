BUSO, I viola hanno perso l'ossatura dell'anno scorso

A poche ore dal monday-night tra Fiorentina e Lazio, il doppio ex Renato Buso ha parlato della sfida di stasera: "Credo che la vittoria in Conference League abbia dato fiducia alla Fiorentina, ma i viola sono comunque in ritardo in classifica. La Lazio sta invece sta invece dimostrando il suo valore in campionato anche se ha sofferto in Europa. Stasera quindi la Lazio si dovrà confermare e la Fiorentina non può sbagliare.

Penso che i viola avessero una personalità anno scorso che andava mantenuta, invece adesso sono stati cambiati tanti giocatori, tutti di qualità. Jovic? Un attaccante vive per segnare, non solo per giocare bene. Ha tante qualità comunque".