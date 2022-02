BRUNO, Juve inguardabile. Davanti 3 scappati di casa

Pasquale Bruno, ex difensore di Juventus e Fiorentina, ha criticato aspramente i bianconeri ieri sera durante la puntata di Tiki Taka: "Sono una squadra inguardabile. Si parla spesso di tridente, ma quale? Mi sembrano tre giocatori buttari là... Tre scappati di casa. Io non sono un tipo offensivo, ma vorrei sapere il ruolo di Morata e Dybala perché l'argentino gioca a 70 metri dalla porta e lo spagnolo a sinistra. Così li uccidi ed è come un caos organizzato. Il tridente vero è Rambaudi-Signori-Baiano, questo non capisco che senso abbia".