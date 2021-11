BOJINOV, Ho deciso di finire la mia carriera in Italia

Valeri Bojinov, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato così, a La Gazzetta dello Sport, della sua Bulgaria e non solo:

Bojinov, chi va ai Mondiali direttamente? Italia o Svizzera?

“L’Italia. Aveva il matchball ed è andato male, però ha comunque fatto il massimo contro una gran bella squadra. Ora spero che vinca contro l’Irlanda del Nord, e che i miei connazionali facciano lo scherzo alla Svizzera...”

Come la vede la Bulgaria, insomma? Che motivazioni ha?

“Parte sotto nei pronostici, sono onesto, ma ce la metterà tutta, creerà grosse difficoltà alla Svizzera. E può succedere di tutto. Vi ricordate la partita di Firenze, vero? Era la prima per l’Italia dopo l’Europeo vinto, tutti pensavano che per gli azzurri sarebbe stata una passeggiata e invece finì 1-1.”.

E nessuno ha Bojinov. Come sta?

“Benone, sono libero e mi alleno. Ho risolto il contratto con il Levski Sofia ma senza rancore, volevano puntare sui giovani e giocavo poco. Faccio il tifo per loro, ma ho cominciato in Italia e in Italia vorrei finire. Mi piacerebbe davvero, spero che qualcuno mi chiami”.