Bernardeschi, gol e infortunio nella sconfitta del Bologna contro la Vis Pesaro

Dopo aver battuto per 7-0 la Virtus Verona questo pomeriggio il Bologna di Vincenzo Italiano è caduto in amichevole contro la Vis Pesaro. Alla formazione felsinea non sono bastati i gol di Pobega, che ha sbloccato il match, e dell'ex viola, appena arrivato dal Toronto F.C, Federico Bernardeschi (su rigore). Domani i rossoblu avranno l'opportunità di rifarsi contro i greci del Levadiakos.

Da sottolineare poi come il nuovo numero 10 rossoblu sia uscito dolorante dal campo al 55' minuto per un problema al ginocchio. Come riportato da SportMediaset domani l'ex calciatore della Fiorentina sarà sottoposto ad esami strumentali ma le sensazioni non sono buone. Il Bologna è in ansia e teme un lungo stop per l'ex Toronto.