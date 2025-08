Massimo Orlando su Chiesa: "Roma e Fiorentina potrebbero pensarci"

L'ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando è intervenuto a TMW Radio nel corso della trasmissione "Calciomercato e ritiri". Tra i vari temi trattati anche quello relativo al futuro di due ex viola come Chiesa e Vlahovic. Queste le sue parole riguardo a Federico Chiesa: "Ho un debole per Chiesa, non credo che abbia problemi fisici. Li ha avuti, ma ora sono passati più di due anni dall'infortunio. Ha solo bisogno di giocare. Non accetta l'Atalanta forse perché è andato via Gasperini, ma forse Roma e Fiorentina potrebbero pensarci, visto che puntano ai primi 4 posti. Per rimettersi in discussione, abbassandosi l'ingaggio".

Al Milan serve veramente Vlahovic?

"Per me no. E' vero che col Milan di Allegri non c'è bisogno di una grande tecnica, non si gioca sul possesso palla ma su ripartenze, ma credo che Vlahovic, a parte i primi sei mesi alla Fiorentina, ha mostrato dei limiti, soprattutto tecnici. la situazione contrattuale non lo aiuta molto. Per me può aiutare veramente questo Milan il Gimenez visto in Olanda".