BERNA, Può andare alla Juve solo in prestito fino a giugno

Federico Bernardeschi può tornare alla Juventus? La risposta è tecnicamente positiva, a patto che faccia come Beckham - o forse Messi se a gennaio avrà il via libera dal Barcellona - e torni poi a giocare nella Major League Soccer. Per una questione fiscale: negli Stati Uniti c'è una legge che premia chi arriva dall'estero e che lavora - e paga le tasse - per due anni in suolo americano. In caso voglia andare via, ovviamente, non è costretto a rimanere, ma deve pagare circa il 50% di quanto guadagnato allo stato americano. Il tecnicismo è che lui debba rimanere per più di 183 giorni in America per far sì che sia residente effettivamente lì. Quindi se partisse in prestito, poniamo la possibilità, a gennaio, poi rientrando intorno a fine maggio - con il campionato finito - non avrebbe nessun obbligo fiscale perché poi farebbe più di sei mesi negli Stati Uniti, non perdendo quindi lo status di immigrato con benefit.

Considerando che in estate poteva liberarsi con il Toronto a zero, non ci dovrebbero essere troppi problemi, qualora la Juventus volesse fare questa operazione. In ogni caso è da escludere un trasferimento a titolo definitivo, altrimenti Bernardeschi dovrebbe poco meno di 4 milioni al fisco statunitense. A riportarlo è TMW.