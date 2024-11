BARONI, La Lazio non deve porsi limiti: sia ambiziosa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il tecnico della Lazio (ed ex centrale viola) Marco Baroni ha parlato a Dribbling su Rai 2, toccando tanti temi dell'attualità biancoceleste, come riportato da Lalaziosiamonoi: "Non voglio che la squadra si ponga dei limiti. Siamo ambiziosi, io sono molto ambizioso. Spesso ai miei ragazzi dico tasche vuote, vuol dire aver dato tutto. Essere consapevoli di aver dato tutto sul campo. Non esistono formule vincenti, però esiste un percorso. Ho scelto la strategia del convincimento.

Ho dato ai miei ragazzi le chance. Sono sempre i giocatori a essere usati meno che risultano fondamentali e ti fanno raggiungere un obiettivo. I calciatori devono portare emozione, sacrificio, passionalità, spendere tutti se stessi. È la più bella immagine che gli spettatori, che fanno sacrifici, possano ricevere. Anche al di là del risultato".