BALBO, Stasera mi aspetto una sfida divertente

L'ex calciatore della Roma e della Fiorentina, Abel Balbo, doppio ex del match di stasera, ha parlato a Il Messaggero. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni. Che partita vedremo all’Olimpico? "Mi aspetto il solito Roma-Fiorentina, ovvero una partita divertente, emozionante e ricca di gol anche se è la prima giornata. Finalmente si giocherà davanti al pubblico. I tifosi sono parte integrante dello spettacolo calcio, insopportabili le partite negli stadi vuoti". Prevede tanti gol e il nuovo centravanti della Roma è Abraham. Giusto investire 40 milioni su di lui? "Se lo ha scelto Mourinho è una garanzia. Il tecnico lo ha avuto al Chelsea e ne conosce le potenzialità". Se potesse parlargli cosa gli direbbe della numero 9? "Che è una maglia pesante, non c’è dubbio. La straordinaria passione dei tifosi ti fa essere sempre sotto esame, si avverte la pressione. Ma gli direi che questo è il posto migliore per mettere in mostra il valore e far esplodere il talento". L’eredità che raccoglie non è leggera… "Sostituire Dzeko è molto impegnativo. Il bosniaco è stato il miglior giocatore fra i giallorossi in questi anni, dalla sua vena dipendevano le sorti della squadra". Se Abraham farà i gol per cui è stato acquistato a cosa può ambire la Roma? "Secondo me ci sono tutti gli ingredienti per fare bene. C’è un ambiente motivato, voglioso di vivere una stagione entusiasmante dopo un periodo grigio".