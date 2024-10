ARTHUR, De Zerbi lo vuole all'Olympique Marsiglia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come scrive TuttoSport, anche se a gennaio mancano ancora due mesi e mezzo la Juventus sta già pensando ad alcune mosse, soprattutto in uscita. Tra i calciatori che con Thiago Motta non hanno trovato spazio e che sono fuori dal progetto bianconero c'è Arthur. L'ex Fiorentina piace a Roberto De Zerbi che, come riportato dal quotidiano torinese, lo vorrebbe con lui a Marsiglia. Sulle sue tracce però ci sarebbero anche club di Premier League ma chissà che l'ex allenatore del Sassuolo non riesca a portarlo in Francia. Tra gli esuberi per la Juventus anche Filip Kostic, accostato alla Fiorentina nell'ultima sessione di mercato.