Andrea Mancini resta alla Samp: l'ex dirigente viola non subirà la rivoluzione

Mai in Serie C in 79 anni di storia, eppure stavolta la Sampdoria deve arrendersi al suo destino. Secondo quanto riportato da Tuttosport sorgono le prime indiscrezioni in merito al nuovo blocco Sampdoria, che la prossima stagione cercherà di risalire subito in cadetteria. L’unica conferma sarà quella dell'ex capo scouting viola Andrea Mancini nel ruolo di ds legato con i blucerchiati da un contratto fino al 2027, dopodiché sarà rivoluzione.