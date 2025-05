Claudio Desolati: "Dubbi su Palladino, ma alla fine in campo vanno i giocatori"

Claudio Desolati, ex attaccante viola, si è così espresso a Italia 7 sul rinnovo di Palladino: “Mi pare di capire che molti tifosi non lo vorrebbero in panchina la prossima stagione. Purtroppo oggi anche se fai un buon lavoro senza risultato, rischi di saltare. Ai miei tempi si rimaneva diversi anni sulla panchina”.

Cosa pensa della squadra?

“Palladino mi piace, a volte non mi convincono le formazioni che mette in campo. Alcuni giocatori sono insoddisfatti, questo significa che qualcosa non va. C’è chi gioca più da solo che per la squadra”.

La differenza tra Firenze e Bologna è Sartori?

“Sì. E poi, forse, Palladino avrebbe dovuto aspettare un’altra stagione prima di approdare a Firenze. Una cosa però va detta: in campo vanno i calciatori, la responsabilità della brutta prestazione a Venezia non può essere dell’allenatore. C’è qualcuno che sembra vada in campo per ballare...”.