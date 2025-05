Nzola pronto a tornare al Picco: sarà sugli spalti per tifare lo Spezia nei playoff

M’Bala Nzola non ha dimenticato lo Spezia. L’attaccante angolano, ora in forza al Lens in Ligue 1, potrebbe tornare al Picco da spettatore per sostenere i liguri nelle semifinali dei playoff di Serie B. Lo riferisce La Nazione, secondo cui il classe ’96 avrebbe in programma un viaggio in Liguria per assistere alla gara dagli spalti e incoraggiare una squadra rimasta nel suo cuore.

Nzola ha vestito la maglia dello Spezia dal 2019/20 al 2022/23, segnando 35 gol in 102 presenze e contribuendo alla storica promozione in Serie A con 7 reti da gennaio in avanti. Il legame con la piazza è rimasto forte, anche dopo le esperienze con Fiorentina e Lens. Non a caso, qualche tempo fa aveva già inviato un messaggio di supporto al gruppo allenato da Luca D’Angelo.