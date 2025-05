Super Bernardeschi con il Toronto: doppietta nel 6-1 sul Montreal

Grande prestazione per il Toronto di Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne che si è imposto con un netto 6-1 sul Montreal. Apre le marcature Spicer al 14’, poi il Montreal resta in dieci per l’espulsione di Waterman. A quel punto sale in cattedra l'ex viola Bernardeschi che segna il 2-0 e poi regala l’assist a Brynhildsen per il tris.

Nella ripresa segna ancora il nativo di Carrara, poi una doppietta di Corbeanu chiude il match. Sul secondo gol ancora un assist dell’ex Fiorentina e Juventus. Con questo risultato il Toronto sale al 12esimo posto con 13 punti lasciando proprio il Montreal a 7.