Moviola di Fiorentina-Bologna: interpretazioni diverse di Gazzetta e Corr. Sport

vedi letture

La Gazzetta dello Sport assegna il 5 in pagella a Luca Zufferli, arbitro di Fiorentina-Bologna. Per la rosea il fischietto si affida al VAR che non è impeccabile invertendo alcuni falli ed esagerando nell'episodio dell'espulsione a Miranda. Uno dei momenti clou è il mancato rigore non assegnato alla Fiorentina per un intervento in ritardo di Lucumì su Fagioli: secondo il quotidiano è più rigore che no, per l'arbitro e per il VAR invece non ci sono gli estremi per il penalty. Sul primo gol rossoblu non è valutata come influente la posizione di Ndoye sul colpo di testa di Dallinga.

Diversa l'interpretazione del Corriere dello Sport - Stadio che dà 6 a Zufferli e spiega: "La Fiorentina protesta molto per un intervento di Lucumi su Fagioli: il difensore rossoblù ha rischiato tantissimo, perché colpisce con la gamba destra la gamba dell’avversario che però, prima, nel riatterrare, sembra perdere l’equilibrio perché lo fa sulla gamba sinistra di Lucumi. Ok il gol di Dallinga, Ndoye che parte in fuorigioco non interferisce, è lontano da tutti. Ci sta il rosso per Miranda: non per la forza della manata ma perché la stessa colpisce in faccia Mandragora (e la faccia è off limit per tutto)".