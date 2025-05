Da De Gea a Beltran: le situazioni in ballo. La nuova stagione inizia ora

Questo lunedì 19 maggio può essere considerato il primo giorno della nuova stagione della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio, sottolineando come nonostante la squadra di Palladino si giochi l'accesso in Conference League all'ultima con l'Udinese, la programmazione non può più attendere. Le situazioni in bilico e da risolvere sono tante, quindi sarà una settimana di lavoro sul mercato e di "riflessioni profonde", come detto dallo stesso Pradè.

Le questioni da risolvere. Per prima cosa ci sarà da programmare i tre piani - tutti diversi - per mantenere i tre fuoriclasse: De Gea, Dodo e Kean. Poi ci sono i calciatori da riscattare, Fagioli e Gudmundsson su tutti. Proprio su di loro sono in atto le riflessioni più profonde e quindi, anche per loro saranno settimane calde. Per qualcuno invece, quella di ieri è stata l'ultima gara al Franchi: con ogni probabilità Yacine Adli darà l'addio ai viola, un altro calciatore a forte rischio è Lucas Beltran, cercato dal River che lo vorrebbe già per il Mondiale per Club.