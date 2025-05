Franchi, ora tre mesi di lavori. La richiesta della Fiorentina e cosa succederà

Fiorentina-Bologna è stata l’ultima partita stagionale dei viola al Franchi. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, da oggi e per tutta l’estate lo stadio sarà a disposizione delle ditte che eseguono i lavori di ristrutturazione, che così potranno operare senza dover mettere in sicurezza i cantieri per consentire l’ingresso del pubblico, né sospendere gli interventi nei giorni dei match. Il campionato 2025-26 inizierà il 24 agosto , ma la società viola a fine 2024 ha chiesto alla Lega Serie A (ottenendo la disponibilità a valutare la richiesta) di poter giocare le prime partite del calendario in trasferta, in questo modo gli operai potranno accelerare ulteriormente.

Una eventuale qualificazione ai playoff di Conference League potrebbe cambiare le carte in tavola visto che si terranno il 21 e il 28 agosto. L’obiettivo, grazie alla spinta di oltre tre mesi senza partite, è quello di poter aprire al pubblico la nuova curva Fiesole per l’inizio della stagione 2026- 27.