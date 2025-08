FirenzeViola Comuzzo si racconta: "Ho apprezzato molto il rinnovo. Pioli? L'asticella si è alzata"

Direttamente dal ritiro inglese della Fiorentina, Pietro Comuzzo si è raccontato in esclusiva per Radio FirenzeViola e FirenzeViola.it. Il difensore ha sottolineato la sua voglia di restare a Firenze quando ci fu la spietata corte del Napoli a gennaio, ma anche - tra le altre dichiarazioni, qua l'intervista integrale - l'apprezzamento verso il club di Commisso per la fiducia manifestatagli col rinnovo di contratto: "L'ho apprezzato tanto, come loro mi apprezzano parecchio e io cerco di ricambiare in campo".

Spazio poi al suo rapporto con Stefano Pioli, suo nuovo allenatore: "Mi chiede di essere me stesso, di mettere l'atteggiamento giusto. E se questo può essere d'esempio per qualcun altro, ben venga. Ma io cerco semplicemente di essere me stesso". Infine un passaggio sugli obiettivi di squadra: "L'asticella si è alzata, tramite anche il mister e acquisti importanti. Vogliamo fare meglio della stagione precedente, quindi magari alzare un trofeo e puntare a una coppa più importante. L'obiettivo sarebbe la Champions League, però lo valuteremo passo dopo passo".