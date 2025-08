Adli 'blocca' il mercato del Milan: ha detto no al Qatar e alla Russia

Yacine Adli sta "bloccando" almeno in parte il mercato del Milan dopo aver rifiutato due buon offerte arrivate nel corso degli ultimi giorni da parte di una squadra qatariota e di un club russo. Il giocatore non ha intenzione di andare in campionati che ritiene poco competitivi anche se i rossoneri aspettano sviluppi per poter incassare una buona cifra dal suo addio e dare il via libera ad altre operazioni in entrata. In Serie A ci pensa il Sassuolo che però non è ancora mai andato oltre il semplice sondaggio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.