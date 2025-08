'Sportiello-ter' all'Atalanta: "Per me è stato facile tornare a Bergamo"

Ex portiere tra le altre anche della Fiorentina, oggi si è presentato in casa Atalanta Marco Sportiello, tornato per la terza volta in carriera a Bergamo: "Ritrovo l'Atalanta come l'avevo lasciata - le parole riportate da TMW. Ho trovato un ambiente sano, umile: sono molto contento di aver ritrovato questo ambiente, tutte queste persone con cui ho lavorato, per me è una bella sfida, non vedo l'ora di ricominciare".

Sul suo ruolo in nerazurro ha spiegato, soprattutto ripensando alla prima avventura: "I rimpianti ci sono sempre nello sport, si può sempre fare meglio, forse non avevo ancora la testa giusta, credo di essere cresciuto più negli ultimi 3-4 anni. So quello che posso dare. Sono qui per fare il secondo di Marco, ma non mi sento un secondo, sono a disposizione del mister, so che tutte le partite che farò saranno decisive, mi devo far trovare pronto. È un ruolo particolare, passi molto tempo senza giocare, puoi quando scendi in campo devi performare".

Cosa l'ha spinto a tornare?

"Per me è facile, sono cresciuto qua, sono stato tesserato nel 1998, sono cresciuto qui, per me è stato facile. Poi ognuno ha la sua storia, sono cose soggettive".

I primi giorni con Juric?

"È un allenatore che già conosciamo, è stato un allievo di Gasperini, l'impronta è quella, sicuramente è una persona e un allenatore diverso, stiamo cercando di lavorare su dei piccoli dettagli dove potevamo migliorare, anche se non è facile dopo nove anni. Non c'è tantissimo da cambiare, ma cerchiamo sempre di migliorare".