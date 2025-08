Vieri controcorrente: "Retegui e Kean devono giocare insieme in Nazionale"

Christian Vieri, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Messaggero Veneto in cui ha parlato delle tante partite che si stanno disputando nel calcio ma anche di attaccanti: "Non sono d'accordo con chi protesta perché si gioca troppo. Il Mondiale per Club è stata una novità molto positiva. Sono andato a vedere un paio di partite, stadi pieni e atmosfera incredibile. C'è sempre fame di calcio. E poi non dimentichiamoci dei grandi montepremi che possono aiutare i club a risanare i bilanci".

Retegui ha detto sì all'Arabia, Kean no. Cosa ne pensa?

"Guardate che il campionato in Arabia è più competitivo di quanto si pensi, ormai sono tanti i calciatori europei che giocano là. Se dipendesse da me li farei giocare insieme in Nazionale. Diciamo che sono 25 anni che non abbiamo punte, ora che ci sono facciamole giocare. Kean forse è più pronto a livello internazionale, ma anche Retegui è forte".