Calciomercato Kean-Fiorentina, avanti coi dialoghi per il rinnovo. Itakura, osservato se parte un centrale

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

Fatta per Nzola al Pisa

La cessione dell'angolano dalla Fiorentina al Pisa è cosa fatta e a breve diverrà anche ufficiale. L'attaccante è sbarcato in città in queste ore e firmerà coi nerazzurri in prestito con diritto di riscatto a 6,5 milioni di euro, coi viola che iniziano a piazzare i primi colpi in uscita nel reparto offensivo.

Difesa, Comuzzo ago della bilancia

Nella retroguardia a far variare gli equilibri sarà Pietro Comuzzo, su cui non mancano gli interessi dalla Premier. La Fiorentina lo valuta oltre 30 milioni e lo lascerà partire solo se arriverà un'offerta del genere. In quel caso, i viola terrebbero in considerazione Ko Itakura del Borussia M'gladbach, in scadenza tra un anno e valutato 10-12 milioni. Segue Victor Lindelof, svincolato dopo l'esperienza allo United.

Kean, prosegue la trattativa per il rinnovo

Va avanti intanto la trattativa per il prolungamento del centravanti della Fiorentina: le parti, giocatore e club, si incontreranno ancora nei prossimi giorni con l'intento di concludere entro il mese di agosto. Si lavora per l'accordo e c'è fiducia, le discussioni principali riguardano i bonus da inserire nel nuovo contratto che Kean firmerebbe fino al 2030.