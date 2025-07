Amrabat, dopo il riscatto può lasciare il Fenerbahce: può essere una soluzione in Italia

Dopo essere passato ufficialmente al Fenerbahce il 1 luglio per la cifra di 12 milioni di Euro, Sofyan Amrabat potrebbe già lasciare la Turchia. Come raccontato da Matteo Moretto durante una diretta su Betsson.Sport il club di Istanbul starebbe pensando alla cessione dell'ex centrocampista gigliato. Con la maglia del Fenerbahce la scorsa stagione ha realizzato 2 gol e 4 assist in 39 partite. Amrabat potrebbe essere una soluzione per alcune squadre italiane come l'Atalanta che già ci aveva pensato.