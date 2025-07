Salta il passaggio di Gollini alla Cremonese. Il portiere torna in giallorosso

In queste ore Pierluigi Gollini torna a Roma per essere a disposizione del club giallorosso. Questo dopo che era già stata definita - o quasi, mancava l'ufficialità - alla neopromossa Cremonese di Davide Nicola. Il portiere era stato acquistato a gennaio per 800 mila euro, ma l'arrivo di Gian Piero Gasperini (che lo aveva già avuto per un lungo periodo all'Atalanta) lo aveva messo sul mercato, con l'opportunità di difendere la porta grigiorossa, per un ritorno in Lombardia dopo qualche mese.

Alla base della scelta della società lombarda - rivela TMW - ci sarebbero motivazioni che non sono solo economiche, anche perché i termini e le condizioni erano già stati discussi prima delle visite mediche.