Folorunsho al Cagliari: il centrocampista ha svolto le visite mediche a Roma

vedi letture

Michael Folorunsho va al Cagliari. Come riporta TMW, il centrocampista di proprietà del Napoli, la scorsa stagione per sei mesi alla Fiorentina, ha svolto oggi le visite mediche con il club rossoblu a Roma, alla Clinica Villa Stuart. Il calciatore, una volta ottenuta l'idoneità sportiva, firmerà con i sardi per rimettersi in gioco in un'altra piazza dopo l'esperienza a Firenze. L'operazione si concluderà in prestito oneroso da 500mila euro con diritto di riscatto a 8 milioni di euro.