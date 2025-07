Milan, Terracciano: "Contento per l'esordio. Allegri? Ha una mentalità vincente"

vedi letture

L'ex portiere della Fiorentina, da qualche settimana al Milan, Pietro Terracciano è intervenuto ai microfoni di SkySport nel post gara dell'amichevole, nella quale ha giocato titolare, tra i rossoneri e l'Arsenal. Queste le sue dichiarazioni: "Sono contento di aver fatto l'esordio con questa maglia. Ora inizia un periodo di test impegnativi ma abbiamo già dato buone risposte sotto il profilo dell'atteggiamento".

Quali sono le prime impressioni su Allegri?

"Ho avuto un'ottima impressione, si vede che ha una mentalità vincente, sta a noi recepire al più presto i suoi dettami. C'è disponibilità da parte di tutti, questo gruppo ha voglia di lavorare e di rifarsi rispetto al campionato scorso".

Maignan oggi non c'era, tornerà alla prossima, ma con questo Terracciano il Milan può stare tranquillo

"Aspettiamo Mike che è importante per questa squadra, non vediamo l'ora di rivederlo in campo".