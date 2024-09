AMRABAT, A lui lo scontro tra ex viola con Barak e Brekalo

FirenzeViola.it

Questa domenica, un'ora dopo l'inizio del match della Fiorentina, in Turchia è andato in scena uno scontro tra tre ex viola andati via da Firenze proprio in questa sessione di mercato estiva. Da una parte Brekalo e Barak con il loro Kasimpasa, dall'altra il Fenrbache di Amrabat. La sfida è andata alla formazione gialloblu che hanno battuto fuori casa i concittadini per 2-0 grazie alle reti dell'ex Newcastle Saint-Maximin e di Dusan Tadic.

Per quanto riguarda i tre ex gigliati, in campo per tutta la partita solo Josip Brekalo, che è stato schierato da esterno a tutta fascia nel 3-5-2 disegnato dal tecnico dei turchi Ogurlu, mentre sono subentrati nella ripresa gli altri due. Circa mezz'ora, considerando i cinque minuti di recupero, il tempo di gioco concesso a Barak, mentre solo al minuto 81 l'allenatore del Fenerbache Josè Mourinho ha deciso di inserire Sofyan Amrabat.