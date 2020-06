ALBERTOSI, Viola, pari col Brescia non è un dramma

Nel corso di un'intervista a Tuttomercatoweb.com Ricky Albertosi, da ex viola, ha detto: "Il pari con il Brescia è stato deludente ma incide lo stop del campionato. La Lazio comunque (avversaria di domani dei toscani, ndr) ha dimostrato di avere un'autonomia di mezz'ora mentre i viola sono usciti fuori nella ripresa contro i lombardi dopo un primo tempo anonimo. Le polemiche a Firenze se non vinci col Brescia ci saranno sempre però la Fiorentina di quest'anno non può pretendere di arrivare in Europa League. E' da metà classifica".

Lo questione stadio a Firenze: meglio il restyling del Franchi o un nuovo impianto?

"Sono per il restyling del Franchi. La Fiorentina ha la fortuna di avere uno stadio facilmente raggiungibile e un terreno di gioco tra i migliori in assoluto. Non vedo la necessità di fare un altro stadio da un'altra parte. Mi auguro che la Fiorentina possa restare nella sua casa"