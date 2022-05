AGYEI, Duncan? In Ghana pochi come lui. Merita...

Daniel Agyei, ex centrocampista della Fiorentina Primavera, è intervenuto per parlare della scelta di Alfred Duncan di dire addio alla Nazionale del Ghana: "Sono d'accordo con lui perché è un giocatore che merita tanto, essendo forte. Ce ne sono pochi come lui in Ghana e non posso pensare che uno come lui, dopo 10 anni, faccia pochi minuti in Nazionale. A volte va in tribuna, a volte gioca 5 minuti... Merita rispetto e secondo me ha fatto bene. Ha tutto il mio appoggio".

Cosa significa rappresentare la propria nazionale per un giocatore che viene dall'Africa?

"È una cosa bella, ogni calciatore vorrebbe giocarci, però se la propria nazionale non ha rispetto per il giocatore che chiama non penso che sarà contento di andarci. Il Mondiale è una cosa bellissima, ogni bambino vorrebbe giocarlo, ma se non hanno rispetto per Duncan, fa bene a farsi da parte. È arrivato a giocare ad alti livelli grazie al suo lavoro, grazie alla sua fortuna e non è il Ghana ad avergli dato le possibilità di giocare nelle giovanili dell'Inter, nel Sassuolo e nella Fiorentina. È normale quello che ha scelto".

Come giudica la sua stagione?

"L'ho visto 3-4 giorni fa e gli ho fatto i complimenti, gli ho scritto pure su Instagram. Per me ha fatto benissimo, ha trovato un allenatore che vuole tanto, ma lui è un giocatore che ha bisogno della stima del tecnico e della gente che sta intorno. Se ha la stima dà tutto, senza non riesce a dare quello che ha dentro. Ha fatto benissimo e sono contento che con un suo gol è riuscito a portare la Fiorentina in Europa".

Che ne pensa della stagione della Fiorentina?

"Sono contentissimo per l'Europa. Guardo tutte le partite e faccio sempre il tifo perché ormai sono fiorentino anche io, quindi sono molto molto molto contento. Do un 9 alla stagione perché erano due anni che rischiavamo di retrocedere e una stagione del genere... Do 9 alla mia viola".