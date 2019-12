AGROPPI, Commisso si è già stufato: servono rinforzi

L'ex allenatore della Fiorentina, Aldo Agroppi, ha parlato dell'arrivo di Giuseppe Iachini sulla panchina dei viola. Queste le sue parole: "Come persona è eccezionale. Ricordo che quando retrocedemmo mi è stato sempre vicino anche negli anni dopo. Nel momento che ho saputo che lui sarebbe diventato il nuovo tecnico della Fiorentina non sapevo se ridere o piangere perché conosce tanti dei problemi di questa squadra anche se non ci vuole certo un genio per capire che va rinforzata. Solamente Chiesa e Castrovilli sono di livello superiore nei ruoli più importanti... Se il Bayern Monaco ha dato via Ribery avrà i suoi motivi. Adesso ai viola servono i gol perché non c'è un centravanti in grado di sostituire quello non eccezionale di anno scorso che era Simeone. Piatek? Potrebbe essere un bluff, ma non credo. Ultimamente non ha mostrato il suo reale valore perché era partito molto bene, ma negli ultimi mesi si è un po' perso. Commisso? Mi sembra si sia già stufato. Non può gestire la Fiorentina dall'America... Il calcio italiano ha bisogno di tanti investimenti e tanti soldi e non è lo stesso di quello americano. Antognoni dovrebbe farsi sentire visto che è amico di tutti e prendere un po' in mano le redini perché il presidente ha creato troppe aspettative nei tifosi: la società è alla rinfusa".