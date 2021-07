ADANI, Addio a Sky: "Decisione presa da loro"

Tramite un post Instagram Daniele Adani comunica la fine del rapporto lavorativo con SkySport. Il noto opinionista (ex difensore tra le altre di Fiorentina e Inter) ha ufficializzato sui social quello che aveva già anticipato ieri durante la sua ultima telecronaca con l'emittente. Nel post con cui saluta quello che per nove anni è stato il suo luogo di lavoro Lele lancia spiega le modalità con cui è avvenuto il divorzio con Sky. Questo un estratto delle sue parole:

Quindi non farò parte di Sky Sport nella prossima stagione: mi è stato comunicato lunedì dal responsabile della linea editoriale. Giusto una telefonata.

Preso atto della scelta (“scelta mia”, parole sue), tutto legittimo e ognuno risponde alla sua coscienza, mi preme, per questi nove anni, dare un abbraccio sincero a tutti quelli che ho conosciuto, incontrato e con i quali ho collaborato ma soprattutto a coloro che lavorano nel silenzio e nell’ombra, a volte menzionati nei titoli di coda delle trasmissioni e non sempre chiamati col loro nome nei corridoi delle redazioni.

Credo da sempre nella forza dei tanti e nel lavoro di squadra, che ho sempre cercato di difendere ed elevare nella cura della preparazione. Ho vissuto lo spogliatoio per molti anni, so del valore fondamentale del rispetto e della sincerità per essere credibili all’interno di un gruppo e poi fuori, con le persone che ci seguono.

Non negozieró mai su valori e libertà, mai (...)