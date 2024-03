VIOLA PARK, Da Carnevali a Massaro: l'abbraccio del mondo del calcio

Fonte: dai nostri inviati - N. Santi e L. Magistrato

Tutto il mondo del calcio si stringe attorno alla Fiorentina: nel giorno in cui il Viola Park apre le porte per la camera ardente di Joe Barone, dirigente scomparso ieri, tanti volti noti della Serie A. Da Aurelio De Laurentiis (presidente del Napoli) a Giovanni Carnevali (direttore sportivo del Sassuolo), passando per Saverio Sticchi Damiani (presidente del Lecce) a Daniele Massaro come emissario del Milan, tutte le società italiane hanno voluto presenziare per salutare una figura protagonista negli ultimi anni di Serie A.