Altro striscione della Curva: "Finta ambizione, via se è la vostra dimensione"

Dopo un primo striscione riferito direttamente a Pradè e Palladino ("Coppia perdente, sparite per il bene della nostra gente"), la Curva Fiesole spostata in Ferrovia ha esposto anche un altro striscione, riferito a tutta la proprietà della Fiorentina in generale: "Finta ambizione, fuori dalle palle se questa è la vostra dimensione", il testo del drappo esposto in Curva. Il tutto corredato dai cori "Rocco Commisso devi spendere spendere, ma come vinci senza spendere?", ma anche "Palladino salta la panchina". Un clima piuttosto teso nonostante un primo tempo chiuso in vantaggio con il Bologna.