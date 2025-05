Dagli inviati Candé sulle polemiche sul suo gol: "L'ho presa di mano, ma era troppo vicina per essere fallo"

vedi letture

Dopo le parole del suo allenatore Di Francesco, il difensore del Venezia Fali Candé ha preso la parola di fronte alla stampa nella conferenza post partita, in cui ha commentato il suo gol contro la Fiorentina, intriso di polemiche per un possibile fallo di mano:

Che sensazioni hai dopo questa vittoria?

"Sono molto felice per questo primo gol, ma la cosa più importante è stata la vittoria della squadra che mi rende ancora più felice

Quanto vi avvicina questo risultato alla salvezza?

"Credo che uscire dalla zona rossa dopo otto mesi, fa molto bene alla squadra mentalmente. L'altra partita prima di questa è stata molto difficile, abbiamo perso molti punti da situazioni di vantaggio. Siamo molto contenti della vittoria, ma non cambia niente, dobbiamo vincere queste due partite che mancano".

La Fiorentina chiedeva un tocco di mano.

"Un tocco regolare secondo me, troppo vicino, non potevo fare altro. Ha toccato la mano, ma per me era troppo vicino per essere fallo".