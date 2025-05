Dagli inviati Primavera, Galloppa: “Contento del gruppo, chiudiamo bene. Ora testa ai playoff”

La Fiorentina Primavera chiude la regular season con una vittoria convincente per 3-1 contro il Torino al Viola Park, confermando il terzo posto in classifica proprio insieme al Sassuolo, a quota 69 punti. Un successo importante, arrivato nonostante le tante rotazioni dovute a squalifiche e infortuni, che lancia i viola con fiducia verso le fasi finali. Venerdì 23 maggio la squadra di Daniele Galloppa esordirà nelle Finals contro una tra Juventus e Verona, avversaria che sarà definita nella giornata di domani. Al termine della gara, il tecnico viola ha commentato con soddisfazione la prestazione e lo stato di forma del gruppo.

Si chiude la regular season, ora testa ai playoff.

"Sì, abbiamo chiuso bene, sono contento di questo gruppo. Eravamo molto più giovani di loro, ma il gruppo è molto sano. Era importante finire in maniera positiva".

Terzo posto con il Sassuolo e miglior attacco:

"Sì, ci arriviamo bene a questo finale. Stiamo recuperando dei giocatori, abbiamo sistemato la fase di non possesso. Mi auguro che i ragazzi recuperino e si preparino per la partita".

I ragazzi che hanno giocato meno hanno dimostrato di essere pronti a fare un salto:

"Sì, sono contento di tutti, in particolare di Fei, che ho preso da esempio già la settimana scorsa, ma anche di tanti altri. Sono orgoglioso di questi ragazzi e contento per chi ha fatto gol".

Oggi giornata particolare, con molti della Primavera in prima squadra e diversi Under 18 in Primavera:

"Sì, aver ottenuto la qualificazione settimana scorsa ci ha avvantaggiato, perché avevamo squalificati e infortunati. Abbiamo fatto rotazioni che ci sono servite".

Qualche rimpianto dopo nove vittorie consecutive e poi un blocco?

"Sì, i rimpianti ci sono sempre. Meritavamo qualche punto in più. Questa squadra, per i valori che ha, si meritava di più. Però sono contento".

Con la prima squadra in emergenza, Caprini e Rubino potrebbero trovare minutaggio?

"Sì, per loro vorrebbe dire tanto. Ovviamente deciderà il mister, ma io sarei contentissimo per i ragazzi".

Dispiaciuto per la squalifica di Braschi per tre turni?

"Sì, sono dispiaciuto. La prima cosa che gli ho detto è di imparare da questo. E ci pagherà una cena...".