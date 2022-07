VIDEO FV, Dodò firma in grande stile, le immagini

Presentazione decisamente in stile "States" per Dodò: il terzino proveniente dallo Shakhtar Donestk si è concesso al primo bagno di folla davanti ai tifosi del Cesare Benatti di Moena. In occasione dell'amichevole col Trento la Fiorentina ha presentato il suo ultimo colpo di mercato facendolo entrare poco prima del fischio d'inizio del match in programma a breve. Per Dodò ovazione durante il giro di campo e firma in diretta: dal cuore del centrocampo del Benatti, il classe '98 insieme al dg Joe Barone ha siglato l'accordo che lo lega alla Fiorentina fino al 2026. Ecco il video: