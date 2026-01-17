Dagli inviati

Verso Bologna-Fiorentina, squadra in partenza dal Viola Park

Oggi alle 17:16Dagli inviati
di Redazione FV
fonte dall'inviato Niccolò Santi

La Fiorentina, dopo l'allenamento della mattina svolto agli ordini di Paolo Vanoli, con annesso minuto di raccoglimento al Viola Park in omaggio alla scomparsa del presidente Rocco Commisso, ha da poco lasciato in pullman il centro sportivo, direzione Bologna, dove domani si giocherà regolarmente la sfida di campionato contro la formazione di Vincenzo Italiano alle ore 15. Queste le immagini raccolte dalla nostra redazione: