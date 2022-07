TIFOSI, Bene la prevendita per il triangolare di domani

In aumento i tifosi in arrivo sia per la seconda amichevole che per la presentazione della squadra nella piazza principale di Moena. E in effetti va molto bene anche la prevendita dei biglietti per il triangolare di domani con Brianza Olginatese e Sanvitese (inizio ore 16,45 con i viola che giocheranno dal secondo match, di 45 minuti). Dei 1500 biglietti disponibili sono stati venduti già quasi la metà, tra Viva Ticket e la cassa presente al Viola Village. Il prezzo è di 14 euro con ridotto a 8.