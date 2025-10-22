Dagli inviati

Stefano Pioli su Gudmundsson: "Lo vedo meglio, ho molta fiducia in lui"FirenzeViola.it
Oggi alle 19:16
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato a Vienna, Tommaso Loreto

Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di domani col Rapid Vienna, Stefano Pioli ha parlato anche di Albert Gudmundsson: "Ho molta fiducia in lui, ha qualità e ci può dare quel qualcosa in più in fase offensiva. Lo vedo meglio sia fisicamente che mentalmente. Sono sicuro ci darà una grossa mano".

