Saelemaekers in conferenza: "Oggi abbiamo messo in mostra la nostra mentalità"

Alexis Saelemaekers, giocatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della gara contro la Fiorentina, queste le sue parole:

Cosa ne pensa del primato?: "Oggi abbiamo visto la mentalità giusta di questo gruppo. Siamo primi in classifica e si vede il lavoro fatto da quando abbiamo iniziato a Luglio".

Sul rapporto con Allegri: "Dal primo giorno mi sono messo con la mentallità di fargli vedere che sono pronto a dare tutto per lui e lui sta rispondendo dandomi fiducia sul campo. E' vero che in settimana ero in dubbio ma poi mi sono sentito meglio è ho giocato".

Cosa avete detto a Leao: "Il nostro discorso con Leao è stato per dargli fiducia, sappiamo la sua importanza per questo gruppo. Non è mai facile perchè noi giocatori siamo soggetti ad emozioni. Vedere cosa lui ha passato ci fa contenti vedendolo ora felice".

Sulle sue condizioni fisiche: "Sto veramente bene. E' stato più lo spavento, abbiamo visto l'immagine degli esami che non era bella ma io mi sentivo bene, per fortuna tutto è andato al meglio. Sullo scudetto ne parlate voi, noi faccciamo quello che ci chiede il mister e la strada è ancora lunga".

Ancora sul ruolo in campo: "Se devo dire la mia posizione preferita è giocare a destra come sto facendo. Poi gioco ovunque per aiutare la squadra e fare i tre punti".