Dagli inviati Ancora Allegri: "Non ho visto il rigore. A volte li fischiano altre no, va accettato"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa nel post-partita della sfida vinta contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Sulla prestazione di Leao: "E' rientrato dalla nazionale, è da lunedì che si allena, aveva bisogno di ritrovare la condizione. Anche gli altri hanno fatto una buona gara. Fofana è entrato parecchio in area. Venerdì saremo questi, forse con Loftus e Nkunku in più".

Cosa ne pensa del rigore fischiato: "Il rigore non l'ho visto, purtoppo una volta te li danno una volta no. C'è il Var che è una situazione soggettiva, bisogna accettarne le decisioni"

Come si mantiene basso ora l'entusiasmo?:"La squadra sta trovando un buon equilibrio. Sedici punti non bastano, bisogna migliorare su tanti aspetti e ognuno di noi quando entra a Milanello è questo che deve fare. Serve convinzione di aver chiaro il nostro obbiettivo".

Ancora sulla prestazione: "Stasera abbiamo giocato in modo compatto, come facemmo alla prima con la Cremonese. Il risultato influenza tutto. Oggi ho provato a leggere la gara non sempre uno ci riesce. Loro hanno messo parecchi saltatori, Piccoli e Dzeko e hanno alzato la palla. Ci siamo difesi bene".

Sul primato in classifica: "Essere li è sempre bello perché vuol dire che siamo lontani dal quinto posto. Questo momento del campionato è quando si spezza la classifica, l'ho detto alla squadra. Oggi nonostante le assenze abbiamo vinto grazie all'umiltà avuta senza palla".