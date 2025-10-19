Dagli inviati Pradè in conferenza: "Se c'è qualcuno da cacciare e che si deve dimettere sono io"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 in casa del Milan:

Sulla reazione di Pioli e sul rigore: "Il rigore è scandaloso, è stata una sceneggiata brutta, cosa doveva fare prima Ranieri? E' scandaloso che il Var abbia richiamato l'arbitro. La squadra ci ha messo il cuore. Siamo amareggiati, delusi e incazzati".

Sulla posizione di Pioli: "L'unica persona che ci può tirare fuori da questa situazione è Stefano, è un uomo lo abbiamo scelto e voluto, se c'è una persona che deve essere cacciata o si deve dimettere quello sono io. Ho avuto a disposizione più di 90 milioni per fare il mercato. Il tempo a questa squadra darà ragione perché ha valori importanti. Questa serata fa male alla squadra . Avremo un viaggio di ritorno duro, poi da domani si penserà all'Europa. Stefano è lui che deve capire quello che non va che ad oggi non so neanche io cos'è. Oggi abbiamo giocato tenendo il campo e prendendo gol in dieci"

Ancora sulle possibili dimissioni e sugli errori: "Ad oggi a caldo ti direi cose stupide. La contestazione è giusta. Quando hai un budget così alto e ti trovi in questa situazione di classifica ci sono delle colpe. Oggi devo riflettere, non vedo colpevoli al di fuori di me, Pioli lavora con lo staff. Allo stadio al Franchi con i lavori non abbiamo il pubblico che ci spinge, è un'insieme di cose. Non mi sento di colpevolizzare nessuno se non me stesso".

Se ha parlato con gli arbitri: "No non l'ho fatto, non direi cose gentili al momento".

Sui timori di lottare per la salvezza: "E' troppo presto, questa è una cosa da chiedere più avanti. Se oggi dobbiamo pensare alla salvezza vuol dire che la stagione è da buttare. Non ci voglio pensare. Quello che ci è mancato in questi anni è un titolo ed è quello che ancora oggi abbiamo in testa".

Al di là delle sue colpe la Fiorentina non funziona, vi siete dati un tempo: "Non sono d'accordo a livello tecnico con la domanda, oggi la Fiorentina non ha fatto male. Eravamo in campo fortemente. Ovvio che non siamo spettacolari, oggi quello che conta però è il risultato. Moise ha giocato con la caviglia dolorante e Gosens con un risentimento, stanno dando il massimo i ragazzi":