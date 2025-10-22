Dagli inviati

Pioli gioca a carte scoperte: "Domani gioca De Gea. Comuzzo e Fagioli ok"

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa di presentazione di Rapid Vienna-Fiorentina, ha parlato di De Gea, Comuzzo e Fagioli: "Gioca De Gea, Comuzzo sta bene dopo un momento in cui era calato un po' e Fagioli a San Siro l'ho visto bene poi vedremo domani".

