Sohm recuperato, sentite Pioli: "Domani è disponibile, vediamo se dal 1'"
Queste le parole di Stefano Pioli in sala stampa, a Vienna, su Simon Sohm in fase di completo recupero dopo la fascite plantare: “Sta meglio e sta recuperando la forma, domani è disponibile poi vedrò se utilizzarlo dall'inizio o in corsa".
Le autoaccuse di Pradè e Pioli tanto inutili quanto stucchevoli. Entrambi meriterebbero l'esonero, ma chi decide in casa Fiorentina? Si parlava di ambizione, allora ecco la provocazione: via tecnico e dirigente e offerta seria a Giuntoli e Spallettidi Lorenzo Di Benedetto
1 Le autoaccuse di Pradè e Pioli tanto inutili quanto stucchevoli. Entrambi meriterebbero l'esonero, ma chi decide in casa Fiorentina? Si parlava di ambizione, allora ecco la provocazione: via tecnico e dirigente e offerta seria a Giuntoli e Spalletti
4 Pioli: "Falsità su di noi, siamo uniti. Domani importante poi campionato priorità, farò tante rotazioni"
LivePioli: "Falsità su di noi, siamo uniti. Domani importante poi campionato priorità, farò tante rotazioni"
Stadio, la replica della Fiorentina: "Rivaluteremo la partecipazione. Possibili mesi lontani dal Franchi"
Dagli inviatiNdour: "Serve essere più squadra nei momenti difficili, anche per difendere i vantaggi"
Angelo GiorgettiPradè si autocontesta e dà ragione alla Curva, eppure deve risolvere questo disastro. Ha senso indebolirsi e attaccare gli arbitri? Cacciare una persona sola non serve, i problemi nascono da lontano. E domenica il Bologna…
Mario TeneraniRigore farlocco, Gimenez peggio. La notte lunga di Pradè, pensa alle dimissioni. Pioli avanti con la fiducia della società. Fiorentina, ora l'obiettivo sono 40 punti
