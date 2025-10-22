Dagli inviati

Sohm recuperato, sentite Pioli: "Domani è disponibile, vediamo se dal 1'" FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:20Dagli inviati
di Redazione FV

Queste le parole di Stefano Pioli in sala stampa, a Vienna, su Simon Sohm in fase di completo recupero dopo la fascite plantare: “Sta meglio e sta recuperando la forma, domani è disponibile poi vedrò se utilizzarlo dall'inizio o in corsa".

