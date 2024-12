RUNJAIC, Tre punti pesantissimi: che regalo di Natale!

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, ha parlato così in sala stampa al termine della sfida contro la Fiorentina vinta dalla sua formazione per 2-1: “E’ stata una vittoria molto importante, in una gara molto difficile: sono stati tre punti pesantissimi. Penso che poche persone al termine del primo tempo avrebbero pensato a una nostra rimonta. Ci siamo fatti un grande regalo oggi: per noi, per il club e per i tifosi. Sono molto felice. Adesso dobbiamo guardare al prossimo match e chiudere al meglio il 2024 in casa. Cercheremo di vincere e di migliorare nel complesso l’annata”.

Sul rendimento della squadra, migliore in trasferta: “Alcune cose non si possono spiegare: io penso che nel primo tempo abbiamo giocato sotto tono rispetto a quanto ci aspettavamo. Dal mio punto di vista, per me è uguale giocare in casa o fuori… dobbiamo focalizzarci su di noi e sul nostro livello di performance”.

Su cosa ha chiesto alla squadra all'intervallo: "Sono cose che restano negli spogliatoi... sono stati minuti emozionali ma alla fine la squadra ha fatto quello che avevo chiesto".

Su quanto è importante per lui Thauvin: "Lui lavora dura e come capitano ha grandi responsabilità. Ha iniziato alla grande ma ora sta sempre mglio. E' un grande giocaotre e un grande uomo, che caspisce bene il calcio. Sanchez? Sta bene ma gli manca il ritmo gara. Dobbiamo gestire meglio il pallone".