ROSK, Il mio murale serva per ricordo e per monito

Anche l'artista Giulio Rosk ha parlato della sua opera realizzata in via Canova in onore di Davide Astori. Queste le dichiarazioni raccolte dagli inviati di FirenzeViola.it: "Non è il primo murale che faccio ma è speciale anche per l'affetto che c'è stato intorno a quest'opera in questi giorni. Spero di aver centrato l'obbiettivo col mio lavoro, l'opera è stata pensata per ricordare l'uomo ma anche come monito per gli sportivi: quello che è successo a Davide non deve succedere. Il dettaglio della Fiesole testimonia la vicinanza con il tifo, l'attaccamento alla squadra l'ho percepito in questi giorni anche con la visita dei tifosi negli scorsi giorni, questa è la parte bella del calcio e del tifo".