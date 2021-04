PROCESSO ASTORI, Alle 14 la difesa. La sentenza...

Piccolo momento di pausa nel dibattimento odierno del processo Astori, che vede come unico imputato il professor Giorgio Galanti, ex medico sociale della Fiorentina, al club quando venne a mancare il capitano viola. Dopo la richiesta del pubblico ministero (QUI i dettagli), alle ore 14 sarà tempo per l'intervento del pool di avvocati della difesa: al momento, intanto, l'ex compagna Francesca Fioretti è rimasta dentro la struttura. La sentenza, da quanto filtra, è attesa per la fine del mese di aprile.